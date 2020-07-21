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В курортном Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса среди отдыхающих

14:45 21 июля 2020
Коронавирус

В одном из санаториев курортного Бердянска зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции — заболели шесть отдыхающих. Ранее в курортной Кирилловке на одной из баз отдыха зафиксировали массовое пищевое отравление.

Как сообщают в Запорожской ОГА, заболели люди, отдыхающие в санатории «Арктика».

«К тому же, с 11 по 15 июля заболели девять медиков», — заявил и.о. директора Областного лабораторного центра МЗ Украины Роман Терехов во время заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Запорожской области.

На заседании также констатировалось, что эпидемситуация в Бердянске ухудшилась с начала июля — в городе решили усилить ограничительные меры.

Также всем пациентам и медработникам санатория «Арктика» проведут ПЦР-тестирование, а медицинским работникам других оздоровительных учреждений — тестирование методом ИФА.

«По результатам проведенного обследования пациентов и медицинских работников санатория „Арктика“, в случае необходимости, принять меры по прекращению приема отдыхающих в указанный санаторий на 14 дней с момента изоляции последнего больного для проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий», — сообщают в ОГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 21 июля, в Запорожской области всего зафиксировано 682 случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии.

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