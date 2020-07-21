Дело Новака: бывшему главе «Укравтодора» выдвинули обвинения

Во вторник, 21 июля, в прокуратуру Варшавы доставили бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака — ему вручили подозрение.

Как сообщает польское агентство PAP, Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине. Кроме того, он подозревается в отмывании денег.

«В результате он получил 1 300 000 злотых», — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хир.

Кроме того, Новака подозревают в том, что он подстрекал врача Медицинского военного института в Варшаве предоставлять ему медицинские справки, чтобы оправдать отсутствие на работе в Украине.

Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в офисах «Автодора».

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