Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, разрешающий чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей и записанное на них имущество.

Как сообщается на информационном портале Рады, за принятие этого законопроекта во втором чтении проголосовали лишь 34 депутата. А за направление документа на повторное второе чтение набралось лишь 214 голосов.

Отмечается, что в случае принятия такого закона чиновникам разрешалось бы не декларировать имущество, которое записано на их несовершеннолетних детей, если они живут отдельно. Также законопроектом предлагалось разрешить советникам, помощникам, уполномоченным президента и его пресс-секретарю не подавать электронные декларации, если они работают на общественных началах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года этот проект закона был принят за основу.

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