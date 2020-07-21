- 16:43 Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"
- 16:42 Водители без прав: под Одессой при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали шесть человек
- 16:27 Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»
- 16:24 Захват автобуса в Луцке: заложников держат связанными, среди них беременная и подросток
- 16:22 Использовать снайперов опасно: генерал оценил возможность освобождения заложников силовым путем
- 16:08 Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"
- 16:05 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 16:04 «Заря» подтвердила переход двух футболистов в клубы Австрии и Бельгии
- 16:04 В Луцке новое ЧП: появилась информация о заминировании автостанции
- 15:57 Массовые протесты в Хабаровском крае: Путин попытался успокоить местных жителей
- 15:36 Луцкий террорист открыл огонь по полицейским, бросил гранату и взрывные устройства
- 15:21 Живут, как в армии: рэпер Серега впервые рассказал, почему забрал детей у жены
Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"
Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины не поддержала проект закона, разрешающий чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей и записанное на них имущество.
Как сообщается на информационном портале Рады, за принятие этого законопроекта во втором чтении проголосовали лишь 34 депутата. А за направление документа на повторное второе чтение набралось лишь 214 голосов.
Отмечается, что в случае принятия такого закона чиновникам разрешалось бы не декларировать имущество, которое записано на их несовершеннолетних детей, если они живут отдельно. Также законопроектом предлагалось разрешить советникам, помощникам, уполномоченным президента и его пресс-секретарю не подавать электронные декларации, если они работают на общественных началах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года этот проект закона был принят за основу.227
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.