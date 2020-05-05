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Украина

"Решили не позориться": в Раде проталкивают закон, "засекречивающий" внебрачных детей

17:06 5 мая 2020 20
документ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое должно состояться до конца текущей недели, группа народных депутатов внесла законопроект, цель которого позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

Об этом в блоге на «Украинской правде» написал руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

По его словам, 28 депутатов пять дней назад зарегистрировали законопроект. Его попытались включить в повестку дня внеочередной сессии. Среди нардепов инициаторов — несколько председателей комитетов и вице-спикер (по информации «Украинской правды», это Руслан Стефанчук).

По мнению Шабунина, главная цель законопроекта о недекларировании имущества несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами, не в коррупции, а в «нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей».

«Чтобы не позориться только этой нормой, ее спрятали среди других изменений. Все эти нормы точно не являются чем-то таким актуальным, чтобы во время эпидемии совать законопроект в повестку дня ВРУ. Особенно это касается нормы о внебрачных детях», — написал Шабунин.

Напомним, на днях предметом обсуждения в соцсетях стала информация о том, что лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко недавно задекларировала почти 150 миллионов гривен и таким образом стала официальным долларовым миллионером.

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