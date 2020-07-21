Использовать снайперов опасно: генерал оценил возможность освобождения заложников силовым путем

Использование снайперов в операции по освобождению заложников, которых удерживает в автобусе луцкий террорист, в данный момент очень опасно — могут пострадать люди.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил бывший первый заместитель министра внутренних дел (2006—2007 годы) генерал Михаил Корниенко, который в свое время был также одним из руководителей Антитеррористического центра.

По его словам, штурмовать захваченный автобус будет нужно, если террорист начнет убивать заложников

«Тогда нет другого варианта, кроме штурма. Тогда будет шанс сохранить жизни пассажиров. Хотя бы какое-то количество заложников точно выживет», — говорит Михаил Корниенко и добавляет, что в таком случае «ликвидация террориста допускается».

Что же касается снайперов, то, по его словам, их работу осложняет то, что в автобусе в некоторых местах побиты стекла. «Это осложняет видимость для снайпера. Да и к тому же, в автобусе люди. Есть большой риск попасть в заложника. Для снайперов на данный момент я не вижу работы», — подчеркнул генерал Корниенко.

Полный текст эксклюзивного комментария генерала Корниенко читайте на сайте «ФАКТОВ».

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