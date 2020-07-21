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Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги (фото)
Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине во вторник, 21 июля, на трассе Киев — Чоп.
«Предварительно установлено, что возле села Угерско Стрыйского района водитель автомобиля Infiniti выехал на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с автомобилем Nissan, а затем с Peugeot. Кроме того, разлетевшиеся от машин обломки повредили и автомобиль Mazda», сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.
В результате столкновения автомобилей водители Infiniti и Peugeot от полученных травм погибли на месте. Также пострадала пассажирка Peugeot. Она госпитализирована.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших. По факту следователи открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Из-за ДТП на трассе образовалась пробка.
Накануне на трассе под Днепром в результате столкновения грузовика и легковушки погиб ее водитель и 12-летняя девочка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Ровно.496
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