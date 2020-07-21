27.56 / 27.85 31.30 / 31.80
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги (фото)

17:10 21 июля 2020
ДТП

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло на Львовщине во вторник, 21 июля, на трассе Киев — Чоп.

«Предварительно установлено, что возле села Угерско Стрыйского района водитель автомобиля Infiniti выехал на встречную полосу движения, где сначала столкнулся с автомобилем Nissan, а затем с Peugeot. Кроме того, разлетевшиеся от машин обломки повредили и автомобиль Mazda», сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

В результате столкновения автомобилей водители Infiniti и Peugeot от полученных травм погибли на месте. Также пострадала пассажирка Peugeot. Она госпитализирована.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личности погибших. По факту следователи открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка.


Накануне на трассе под Днепром в результате столкновения грузовика и легковушки погиб ее водитель и 12-летняя девочка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Ровно.

496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский с телефоном

Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей

Максим Плохой

Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»

Захват заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео

ДТП

Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер