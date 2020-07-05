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ВНО-2020: пороговые баллы снизят из-за карантина
Из-за карантина, введенного в связи с эпидемией COVID-19, в Украине снизят пороговые баллы, к которым привязана шкала оценок по внешнему независимому тестированию. Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
«Пороговый балл „сдал/не сдал“, к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, — многомесячный период дистанционного обучения. Это означает полную ответственность ребенка за результаты самообучения и минимальное влияние учителя не только на подготовку, но и на ее корректирование. Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие», — сказал он, пишет ZN.UA.
По его словам, пороговые баллы уже были снижены во время пробного тестирования.
«Это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом», — добавил Бойко.
Как писали «ФАКТЫ», основная сессия внешнего независимого оценивания стартовала в Украине 25 июня. К сдаче сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 30 юношей и девушек с повышенной температурой и признаками ОРВИ, также в пункты тестирований не смогли добраться абитуриенты из пострадавших от паводка районов Западной Украины.119
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