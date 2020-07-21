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Эрцгерцогиня Австрии вышла замуж за известного бельгийского автогонщика (фото)
После тайного венчания внучки королевы Елизаветы принцессы Беатрис в Европе сыграли еще одну «королевскую» свадьбу. Вышла замуж Элеонора фон Габсбург, эрцгерцогиня Австрии и Королевская принцесса Венгрии, Чехии и Хорватии. Свои традиционные имперские титулы Элеонора, впрочем, официально не использует, так как они не являются легальными после падения австрийской империи. Ее дед Отто фон Габсбург, последний крон-принц Австро-Венгрии, официально отказался от всех претензий на австрийский престол.
Как сообщает издание Hola!, избранником 26-летней эрцгерцогини стал известный 34-летний бельгийский автогонщик Жером Д’Амброзио, пилот Formula E. Они познакомились в 2017 году, а в марте прошлого года объявили о помолвке.
Церемония бракосочетания состоялась в Монако. Невеста была в белом платье с открытыми плечами от Carolina Herrera и вуалетке. Присутствовали лишь ближайшие друзья и родственники. Изначально пара планировала пышное торжество и венчание в церкви, но из-за пандемии коронавируса решено было ограничиться скромным приемом и гражданской регистрацией брака.
Правнучка последнего австрийского императора ранее работала моделью и сотрудничала с брендом Dolce & Gabbana.
Nach Prinzessin Beatrice, hat jetzt auch Erzherzogin Eleonore von Österreich, die Urenkelin des vorläufig letzten österreichischen Kaisers Karl I., ihrem Verlobten, Jérôme dAmbrosio, das Jawort in #Monaco gegeben. Ihr Vater, #ErzherzogKarl war dabei.https://t.co/gQzMydhI2h— Corona-Nachrichten (@CoronaRedaktion) July 21, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что младшая дочь последнего короля Греции Константина II, 36-летняя принцесса Теодора Греческая и Датская, отложила на неопределенный срок свое венчание с американским юристом Мэттью Кумаром.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».