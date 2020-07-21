Алексей Донской возглавил департамент ГБР по "делам Майдана"

Исполняющим обязанности руководителя Департамента по «делам Майдана» Офиса генерального прокурора Украины назначен Алексей Донской. Напомним, в июне правительство решило повысить выплаты семьям погибшим во время Революции Достоинства.

Соответствующее распоряжение издала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Громадське.

До назначения Донской был заместителем руководителя этого Департамента, а его шефа — Виктора Мисяка — требовали уволить представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской в течение 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства. В январе 2020 года он успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, в феврале 2020 года прокурор Алексей Донской опроверг как тезис о госперевороте, так и тот, что именно убийства силовиков стали поводом для стрельбы по мирным людям с деревянными щитами и палками в руках.

Фото zik.ua

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