27.56 / 27.86 31.30 / 31.81
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Алексей Донской возглавил департамент ГБР по "делам Майдана"

19:55 21 июля 2020
Алексей Донской

Исполняющим обязанности руководителя Департамента по «делам Майдана» Офиса генерального прокурора Украины назначен Алексей Донской. Напомним, в июне правительство решило повысить выплаты семьям погибшим во время Революции Достоинства.

Соответствующее распоряжение издала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает Громадське.

До назначения Донской был заместителем руководителя этого Департамента, а его шефа — Виктора Мисяка — требовали уволить представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской в течение 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства. В январе 2020 года он успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, в феврале 2020 года прокурор Алексей Донской опроверг как тезис о госперевороте, так и тот, что именно убийства силовиков стали поводом для стрельбы по мирным людям с деревянными щитами и палками в руках.

Фото zik.ua

120

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео

Полиция Киева

На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит

Террорист в Луцке отпустил первых заложников

Террорист в Луцке отпустил первых заложников (видео)

Максим Кривоша

Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер