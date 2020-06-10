- 15:08 В Крыму задержали граждан России, готовивших "теракт в Симферополе"
- 15:03 После громкого скандала в Danone отказались от рекламной кампании с Пореченковым
- 14:49 Помощь от МВФ: стало известно, будут ли повышать пенсионный возраст и тарифы
- 14:37 «Правильно сделали»: Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина
- 14:25 Родным погибших во время Революции достоинства повысят выплаты: что важно знать
- 14:17 В машине больше никого не было: в полиции сделали важное заявление о ДТП с Ефремовым
- 14:03 ФК «Заря» может прекратить существование, – СМИ
- 14:02 Обвал жилого дома в Одессе: рядом хотят построить многоэтажку
- 13:54 Крымская татарка Эмине Джапарова стала первым замглавы МИД Украины
- 13:54 В Киеве едва не сгорело здание Нацполиции: в сети раскрыли детали происшествия
- 13:39 Отказываются пропускать людей: боевики сорвали открытие КПВВ на Донбассе
- 13:35 Доллар продолжает дешеветь: как кредит от МВФ повлияет на курсы валют
Родным погибших во время Революции достоинства повысят выплаты: что важно знать
На заседании Кабмина рассмотрели проект постановления о повышении размера доплат к пенсиям нетрудоспособным людям, чьи кормильцы погибли во время событий на Майдане в 2013—2014 годах. Ранее сообщалось о пересчете пенсий работающим пенсионерам.
Как сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, также речь идет о людях, которым было посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства.
«Доплаты к пенсиям в связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам семей составят от 5 до 8 тысяч гривен в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца. Важная информация — доплаты устанавливаются, если размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи вместе с получаемой зарплатой (доходом) составляет менее 10 тысяч гривен, с учетом того, что после установления доплаты сумма таких выплат не должна превышать указанного размера», — сообщил Василий Мокан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине будет пересчитан прожиточный минимум, в зависимости от которого насчитываются различные соцвыплаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!