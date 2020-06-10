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Деньги

Родным погибших во время Революции достоинства повысят выплаты: что важно знать

14:25 10 июня 2020
Гривни

На заседании Кабмина рассмотрели проект постановления о повышении размера доплат к пенсиям нетрудоспособным людям, чьи кормильцы погибли во время событий на Майдане в 2013—2014 годах. Ранее сообщалось о пересчете пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщает представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан, также речь идет о людях, которым было посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства.

«Доплаты к пенсиям в связи с потерей кормильца нетрудоспособным членам семей составят от 5 до 8 тысяч гривен в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца. Важная информация — доплаты устанавливаются, если размер пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи вместе с получаемой зарплатой (доходом) составляет менее 10 тысяч гривен, с учетом того, что после установления доплаты сумма таких выплат не должна превышать указанного размера», — сообщил Василий Мокан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине будет пересчитан прожиточный минимум, в зависимости от которого насчитываются различные соцвыплаты.

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