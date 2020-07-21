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На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит
После взрывов на метро «Минская» полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.
Как сообщили в пресс-службе полиции, под усиленным надзором правоохранителей будут находиться улицы, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.
Глава столичной полиции Андрей Крищенко призвал горожан в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сразу сообщить об опасной находке правоохранителям, предоставив максимально подробную информацию.
«Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику», — акцентировал он.
Напомним, утром 21 июля взрыв прогремел в Подольском районе Киева — злоумышленники взорвали находящийся на улице банкомат и забрали из него всю наличность.
Фото Полиции Киева2027
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