27.56 / 27.86 31.30 / 31.81
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит

20:28 21 июля 2020
Полиция Киева

После взрывов на метро «Минская» полиция Киева усилила меры безопасности на улицах и в местах массового скопления людей. Задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Как сообщили в пресс-службе полиции, под усиленным надзором правоохранителей будут находиться улицы, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко призвал горожан в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сразу сообщить об опасной находке правоохранителям, предоставив максимально подробную информацию.

«Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику», — акцентировал он.

Напомним, утром 21 июля взрыв прогремел в Подольском районе Киева — злоумышленники взорвали находящийся на улице банкомат и забрали из него всю наличность.

Фото Полиции Киева

2027

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

Зеленский выполнил требование луцкого террориста: опубликовано видео

Полиция Киева

На улицы Киева вывели автоматчиков: что происходит

Террорист в Луцке отпустил первых заложников

Террорист в Луцке отпустил первых заложников (видео)

Максим Кривоша

Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер