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Неуравновешенный человек: Аваков охарактеризовал луцкого террориста (видео)
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с первыми комментариями освобождения заложников в Луцке, назвав Максима Кривоша «неуравновешенным человеком, придумавшим свой мир и месть этому миру, а также свое понятие справедливости и ценности жизни».
По его словам, террориста, который сдался после 15-минутного общения с президентом Зеленским, а также беседы с замглавы Национальной полиции Евгением Ковалем (в момент беседы захватчик стрелял в 15−20 сантиметрах от головы правоохранителя), ждет дительный тюремный срок.
Глава МВД Украины также подтвердил, что у сообщника преступника в Харькове нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.
Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».1
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