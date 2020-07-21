Неуравновешенный человек: Аваков охарактеризовал луцкого террориста (видео)

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с первыми комментариями освобождения заложников в Луцке, назвав Максима Кривоша «неуравновешенным человеком, придумавшим свой мир и месть этому миру, а также свое понятие справедливости и ценности жизни».

По его словам, террориста, который сдался после 15-минутного общения с президентом Зеленским, а также беседы с замглавы Национальной полиции Евгением Ковалем (в момент беседы захватчик стрелял в 15−20 сантиметрах от головы правоохранителя), ждет дительный тюремный срок.

Глава МВД Украины также подтвердил, что у сообщника преступника в Харькове нашли несколько единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».

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