Над Донецком запустили украинский флаг: боевики пытались сбить его 20 минут (фото, видео)

Во вторник, 21 июля, активисты решили порадовать патриотов Украины на оккупированной территории и запустили в небе над Донбассом флаг Украины, привязанный к желто-голубым воздушным шарам.

Об этом в Facebook написал пользователь Влад Иванов, добавив яркие кадры.

Как видно на фото и видео, флаг высоко поднялся над землей и полетел в направлении Донецка, радуя украинцев и приводя в бешенство оккупантов.

Последние так рассвирепели от увиденного, что в течение 20 минут безуспешно пытались расстрелять флаг из стрелкового оружия.

«Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше поехали домой», — указал автор публикации.

Напомним, что в мае украинские бойцы отправили на оккупированную территорию так называемой «ДНР» очередную партию листовок для пророссийских боевиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на постоянную помощь из РФ, пророссийские бандформирования на Донбассе продолжают нести серьезные потери и в связи этим имеют проблему с комплектацией личным составом. В частности, за минувшую неделю — с 13 по 19 июля — потери российских оккупантов на Донбассе составили 11 убитыми и 14 раненными. Такие данные были подтверждены разведкой.

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