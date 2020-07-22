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Происшествия

Вечерний пожар в Киеве: загорелась крыша в недостроенном доме

3:19 22 июля 2020
Пожар на Стеценко

Вслед за взрывом пиротехники вторник принес киевлянам и более масштабный пожар: поздно вечером возгорание было зафиксировано на улице Стеценко, где загорелась крыша дома в жилом комплексе.

Огонь охватил территорию площадью около 200 квадратных метров, передает «Информатор».

Согласно сообщению, крыша здания была полностью охвачена пламенем, при этом с нее слетали фрагменты обшивки.

К месту пожара срочно прибыли расчеты спасателей, сообщили в ГСЧС Киева.

«Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700−800 метров, а также производить подвоз воды», — сказано в сообщении областного управления ГСЧС.

При этом ситуацию облегчало то обстоятельство, что дом еще не был сдан в эксплуатацию, поэтому в нем не было жильцов.

На месте тушения пожара работали 32 спасателя и 6 единиц спасательной техники, дежурили полицейские и медики.

В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 — ликвидировать.

«Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители», — отмечают в ГСЧС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на понедельник в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели сразу две базы отдыха.

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