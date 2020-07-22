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Вечерний пожар в Киеве: загорелась крыша в недостроенном доме
Вслед за взрывом пиротехники вторник принес киевлянам и более масштабный пожар: поздно вечером возгорание было зафиксировано на улице Стеценко, где загорелась крыша дома в жилом комплексе.
Огонь охватил территорию площадью около 200 квадратных метров, передает «Информатор».
Согласно сообщению, крыша здания была полностью охвачена пламенем, при этом с нее слетали фрагменты обшивки.
К месту пожара срочно прибыли расчеты спасателей, сообщили в ГСЧС Киева.
«Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700−800 метров, а также производить подвоз воды», — сказано в сообщении областного управления ГСЧС.
При этом ситуацию облегчало то обстоятельство, что дом еще не был сдан в эксплуатацию, поэтому в нем не было жильцов.
На месте тушения пожара работали 32 спасателя и 6 единиц спасательной техники, дежурили полицейские и медики.
В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 — ликвидировать.
«Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители», — отмечают в ГСЧС.
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