В сети появилось видео с хулиганом, устроившем взрыв салюта в киевском кафе

В понедельник, 20 июля, в кафе, находящемся в Деснянском районе Киева, произошел взрыв.

«Киев Оперативный» разместил на своей странице в Facebook видео, на котором запечатлен момент взрыва в заведении.

Правоохранители установили, что взорвался предмет, который находился в оставленной в кафе спортивной сумке. Она лежала под столом. К счастью, при взрыве люди не пострадали. В дальнейшем было установлено, что взорвалась салютная установка.

«Оказалось, что на Беломорской произошел не взрыв, а просто чья-то неудачная пиротехническая шутка», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, находящейся возле станции метро «Шулявская». При взрыве пострадали четыре человека, одному из них потребовалась операция.

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