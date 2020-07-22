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Врачи боролись за жизнь 7 часов: названо имя украинского военного, погибшего 21 июля при обстреле боевиков
Украинский военнослужащий, который погиб вчера, 21 июля, в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область) — матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области.
Об этом сообщили побратимы бойца на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
«В результате плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты — матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что врачи в течение семи часов боролись за жизнь военного, но безуспешно.
«Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся с миром, казак, мы отомстим!» — отмечают сослуживцы героя.
Украинцы в комментариях на странице выражают сочувствие родным и близким уроженца Николаевщины, скорбят о рано ушедшем из жизни юноше.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Напомним, во вторник, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело еще одно воина, который погиб под Зайцево.66
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