Медикам не удалось спасти бойца ВСУ, раненного на Донбассе 21 июля

Штаб Операции объединенных сил сообщил о смерти украинского воина, получившего осколочное ранение 21 июля в районе населенного пункта Павлополь (Донецкая область). Напомним, в понедельник, 20 июля, на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко.

«С сожалением сообщаем, что один из военнослужащих, который сегодня был ранен в районе населенного пункта Павлополь, к сожалению, умер в лечебном учреждении от полученных осколочных ранений», — говорится в сообщении Штаба ООС в Facebook.

Также в Штабе констатировали, что с начала суток, 22 июля, на передовой один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

Напомним, во вторник, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело еще одно воина, который погиб под Зайцево.

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