Оккупанты отдали тело еще одного военного, погибшего под Зайцево

Во вторник, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело еще одно воина, который погиб под Зайцево. Ранее сообщалось о гибели возле этого населенного пункта 26-летнего военного из Хмельницкой области Василия Кравченко.

Как сообщает в Facebook пресс-центр Объединенных сил, личность погибшего пока не идентифицирована. Предполагается, что это третий военнослужащий, которого ранее считали раненым при нападении оккупантов на морских пехотинцев 13 июля возле Зайцево.

Предстоит проведение процедуры опознания и судебно-медицинская экспертиза тела, а также оформление соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики, которые убили военного медика Николая Илина и ранили одного военнослужащего, входивших в эвакуационную группу, не дают украинской стороне найти раненого бойца ВСУ.

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