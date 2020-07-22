Солнечно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

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В среду, 22 июля, в Украине ожидается существенное снижение температуры, что связано с приходом на территорию нашей страны мощного антициклона Albreght. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.
Тем не менее осадки возможны лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а в Луцке, где 21 июля произошло ужасное преступление с захватом 13 заложников, будет малооблачно.
В Киеве ночная температура воздуха составила 16−18 градусов выше нуля, а днем столбики термометров повысятся не более чем до 24 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
На юге Украины будет ветрено, а максимальная температура воздуха составит 31 градус.
В четверг, 23 июля, температура воздуха снизится уже и на юге Украины — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается до +27 градусов. Дожди полностью уйдут с территории нашей страны.
Напомним, 21 июля в Киеве прошел ливень, а упавшие от ветра деревья придавили несколько машин.
Фото uc.od.ua/62
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