Солнечно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни

В среду, 22 июля, в Украине ожидается существенное снижение температуры, что связано с приходом на территорию нашей страны мощного антициклона Albreght. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Тем не менее осадки возможны лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а в Луцке, где 21 июля произошло ужасное преступление с захватом 13 заложников, будет малооблачно.

В Киеве ночная температура воздуха составила 16−18 градусов выше нуля, а днем столбики термометров повысятся не более чем до 24 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

На юге Украины будет ветрено, а максимальная температура воздуха составит 31 градус.

Прогноз погоды на 22 июля

В четверг, 23 июля, температура воздуха снизится уже и на юге Украины — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях ожидается до +27 градусов. Дожди полностью уйдут с территории нашей страны.

Прогноз погоды на 23 июля

Напомним, 21 июля в Киеве прошел ливень, а упавшие от ветра деревья придавили несколько машин.

Фото uc.od.ua/

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