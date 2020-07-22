Черногория объявила о новой эпидемии коронавируса

Власти Черногории, которые ранее уже ужесточали карантинные ограничения, прибегли к их усилению со среды, 22 июля. Решение мотивировано ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в правительственном Twitter.

По решению Национального координационного совета по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории всем гражданам старше 7 лет нужно носить маски (в т.ч. на открытом воздухе) и соблюдать социальную дистанцию (в стране она составляет 2 метра).

Массовые собрания ограничены 40 участниками (если мероприятие проводится на улице) и 20 (в помещениях).

Заведениям общепита разрешено обслуживать посетителей только на открытых террасах.

Кроме того, до 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и прочих торжеств, а до 30 августа в развлекательных заведениях запрещена «живая» музыка.

Напомним, в начале июня Черногория официально заявила о победе над COVID-19. А с 8 июля власти страны включили Украину в «зеленый» список стран. Таким образом, теперь у украинских туристов при въезде в страну не будут требовать негативный тест на коронавирус.

Фото mytravel.ua

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