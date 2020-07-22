Стал известен соперник 54-летнего Майка Тайсона после возвращения на ринг (фото)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений), устроивший массовую драку на турнире рестлеров, активно готовится к возвращению на ринг.

Свой первый бой после 15-летней паузы «Железный Майк», по сообщениям Boxing Scene, проведет против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений), имеющего кроме американского еще и российское гражданство. Боксеры ведут переговоры о бое, который может пройти в 2020 году — предполагается, что поединок состоится в сентябре в США.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», — приводит слова 51-летнего Джонса «Спорт-Экспресс».

Тайсон и Джонс неоднократно пересекались на различных мероприятиях

Добавим, что последний поединок Майка Тайсона состоялся в июне 2005-го, когда он проиграл техническим нокаутом своему малоизвестному соотечественнику Кевину Макбрайду. Джонс же покинул ринг победителем, в феврале 2018-го оказавшись сильнее американца Скотта Сигмона в бою за титул чемпиона мира по версии WBU.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майку Тайсону готовы предложить 20 миллионов долларов за бой с легендой ММА Вандерлеем Силвой.

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