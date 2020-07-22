27.67 / 28.00 31.55 / 32.14
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Стал известен соперник 54-летнего Майка Тайсона после возвращения на ринг (фото)

10:32 22 июля 2020
Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 54-летний американец Майк Тайсон (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений), устроивший массовую драку на турнире рестлеров, активно готовится к возвращению на ринг.

Свой первый бой после 15-летней паузы «Железный Майк», по сообщениям Boxing Scene, проведет против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений), имеющего кроме американского еще и российское гражданство. Боксеры ведут переговоры о бое, который может пройти в 2020 году — предполагается, что поединок состоится в сентябре в США.

«Да, это правда, Майк — легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет», — приводит слова 51-летнего Джонса «Спорт-Экспресс».

Тайсон и Джонс неоднократно пересекались на различных мероприятиях

Добавим, что последний поединок Майка Тайсона состоялся в июне 2005-го, когда он проиграл техническим нокаутом своему малоизвестному соотечественнику Кевину Макбрайду. Джонс же покинул ринг победителем, в феврале 2018-го оказавшись сильнее американца Скотта Сигмона в бою за титул чемпиона мира по версии WBU.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майку Тайсону готовы предложить 20 миллионов долларов за бой с легендой ММА Вандерлеем Силвой.

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Захват автобуса в Луцке

Освобожденные заложники луцкого террориста рассказали о происшествии (видео)

Максим Кривош задержан

Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

Александр Буйнов

Александр Буйнов перенес срочную операцию (фото)

НБУ

«НБУ использовал курс гривни для манипуляций»: министр экономики сделал громкое заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер