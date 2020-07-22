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Александр Буйнов перенес срочную операцию (фото)
Российский певец Александр Буйнов, который девять лет назад перенес операцию из-за онкологии, снова оказался на больничной койке. Артист обеспокоил поклонников, не появившись на «Славянском базаре» в Витебске, гостем которого почти всегда был. Оказалось, что вместо сцены Буйнов оказался в больнице, ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство.
О новой операции артист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы. Правда, свой диагноз и причину вмешательства он называть не стал. Лишь намекнул, что ему удалили орган, без которого живут многие люди.
«Давненько я не выходил в „эфир“. А был заявлен на „Славянский базар“! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул!», — написал Буйнов и добавил, что у него был страшный болезненный приступ.
«И еще — после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!», — с юмором написал 70-летний артист.
Судя по шрамам, операция была лапароскопическая. Возможно, артисту удалили желчный пузырь.
Напомним, в 2011 году у Буйнова обнаружили злокачественную опухоль — у него был рак предстательной железы. Певец смог победить болезнь и вернуться к привычной жизни.
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