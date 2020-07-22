27.67 / 28.00 31.55 / 32.14
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Александр Буйнов перенес срочную операцию (фото)

10:21 22 июля 2020
Александр Буйнов

Российский певец Александр Буйнов, который девять лет назад перенес операцию из-за онкологии, снова оказался на больничной койке. Артист обеспокоил поклонников, не появившись на «Славянском базаре» в Витебске, гостем которого почти всегда был. Оказалось, что вместо сцены Буйнов оказался в больнице, ему понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

О новой операции артист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы. Правда, свой диагноз и причину вмешательства он называть не стал. Лишь намекнул, что ему удалили орган, без которого живут многие люди.

«Давненько я не выходил в „эфир“. А был заявлен на „Славянский базар“! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул!», — написал Буйнов и добавил, что у него был страшный болезненный приступ.

«И еще — после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!», — с юмором написал 70-летний артист.

Судя по шрамам, операция была лапароскопическая. Возможно, артисту удалили желчный пузырь.

Напомним, в 2011 году у Буйнова обнаружили злокачественную опухоль — у него был рак предстательной железы. Певец смог победить болезнь и вернуться к привычной жизни.

Срочную операцию также перенес Юрий Антонов, у него возникли проблемы с ногой.

378

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Захват автобуса в Луцке

Освобожденные заложники луцкого террориста рассказали о происшествии (видео)

Максим Кривош задержан

Вышел из автобуса и ждал полицейских: появилось полное видео задержания луцкого террориста

Александр Буйнов

Александр Буйнов перенес срочную операцию (фото)

НБУ

«НБУ использовал курс гривни для манипуляций»: министр экономики сделал громкое заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер