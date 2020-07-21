Юрий Антонов перенес срочную операцию

Популярный российский певец и композитор Юрий Антонов, который в январе этого года перенес операцию на коленном суставе, снова попал в больницу. 75-летний артист был госпитализирован в одну из клиник Москвы, где была сделана повторная операция. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, у музыканта возникли проблемы с ногой. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Антонов переведен в палату.

В 2016 году у артиста возникли проблемы с сердцем, он попал в больницу с подозрением на инфаркт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую клинику. У него возникли необратимые процессы в головном мозге. Его сын утверждает, что отца хотели убить, спаивая алкоголем.

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