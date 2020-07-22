Канье Уэст заявил, что пытался развестись с Ким Кардашьян и обвинил ее в «белом превосходстве»

Желающий стать президентом США американский рэпер Канье Уэст продолжил онлайн-атаки на свою жену Ким Кардашьян. Он заявил в соцсети Twitter, что уже в течение около двух лет пытается развестись с ней — после ее встречи с рэпером Meek Mill в отеле Warldolf, где они «обсуждали тюремную реформу». Ходят слухи, что 39-летняя Ким изменяла мужу с 33-летним Meek Mill.

Как пишет Daily Star, Уэст также заявил, что его жена и ее мать Крис Дженнер делают заявления «без его одобрения». «Так не поступают жены. Белое превосходство… Это говорит будущий президент».

Канье, у которого, по слухам, обострение психической болезни сделал еще ряд путанных заявлений.

Накануне 43-летний рэпер обвинил Ким в том, что она с помощью доктора пытается посадить его в психушку.

Источник журнала People утверждает, что Ким обеспокоена состоянием мужа и пытается помочь ему. В то же время, как писали «ФАКТЫ», она была взбешена публичными признаниями Канье Уэста в том, что они хотели избавиться от своего первенца Норт, сделав аборт.

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