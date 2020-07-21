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Ким Кардашьян взбешена признаниями Канье Уэста в том, что они хотели избавиться от ребенка
Ким Кардашьян взбешена публичными высказываниями своего мужа Канье Уэста, который, претендуя на пост президента страны, накануне провел первую свою встречу с избирателями. Рэпер, в частности, эмоционально говорил об абортах. Рыдающий Уэст рассказал, что его отец хотел избавиться от него и настаивал на том, чтобы мать сделала аборт. И что сам Канье и его тогда еще будущая жена Ким рассматривали возможность избавиться от ребенка, когда Кардашьян забеременела их первенцем. Однако, по словам Уэста, Бог послал ему знак свыше, и он отказался от этой идеи, уговорив Ким не делать аборт. Их старшая дочь Норт родилась 15 июня 2013 года. В настоящее время у них уже четверо детей (двоих младших выносила и родила суррогатная мать).
Как пишет издание People, Ким шокирована тем, что Канье решил обсуждать на публике такие личные темы. Она опасается, что слова мужа причинят боль Норт, когда она подрастет и прочитает их.
Кардашьян требует, чтобы Уэст немедленно вышел из президентской гонки — угрожая ему разводом. А ее мать Крис Дженнер заявила Уэсту, чтобы он не смел приближаться к жене и детям в течение ближайших двух недель — поскольку подверг себя риску заразиться коронавирусом, отправившись в людное место без маски.
Между тем Уэст пожаловался в Twitter, что Ким и Крис хотят, заручившись поддержкой доктора, запереть его — потому что он «плакал из-за того, что спас жизнь своей дочери». Он даже сравнил себя с первым президентом ЮАР Нельсоном Манделой, который долгие годы провел в заключении. «Если меня запрут, как Манделу — вы будете знать, почему», — написал он.
Ранее близкий к семье Уэста источник, сообщил, что его решение участвовать в президентских выборах было обусловлено очередным обострением биполярного эффективного расстройства. И что ему требуется помощь специалистов-психиатров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск передумал поддерживать Канье Уэста на президентских выборах.
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