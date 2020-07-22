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Украина

"Просто еще один день": Илон Маск отреагировал на теракт в Луцке

11:44 22 июля 2020
Захват заложников в Луцке

После того, как влиятельное издание The New York Times написала о теракте в Украине, где вооруженный человек взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке, эту публикацию прокомментировал американский бизнесмен Илон Маск.

«Просто еще один день в 2020 году», — такой комментарий Илон Маск оставил под постом, в котором говорится: «Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины одобрил документальный фильм, в котором Хоакин Феникс рассказал о жестоком обращении с животными. Президент подчинился, и заложники были освобождены».

Все новости и видео, связанные с чрезвычайным происшествием в Луцке, смотрите и читайте на сайте «ФАКТЫ».

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