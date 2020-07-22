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Украина

У Авакова объяснили, зачем спецназ "штурмовал" автобус в Луцке, когда террорист был уже задержан

12:30 22 июля 2020
Задержание террориста в Луцке

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко, ранее рассказавший, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, объяснил появление машины спецназа у автобуса, из которого уже вышел «Максим Плохой».

«Методика проведения спецопераций имеет свои особенности. Так, не было известно, собирался ли этот человек взорвать гранату или же совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть другое оружие, которое не было бы видно „диванным экспертам“ на расстоянии», — заявил Геращенко и добавил, что операция спецназа была направлена на «подавление воли преступника».

Видео с комментарием Геращенко публикует «dtp.kiev.ua»

Все новости и видео, связанные с захватом заложников в Луцке, читайте и смотрите на сайте «ФАКТОВ».

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