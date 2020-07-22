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У Авакова рассказали, что заставило Зеленского выполнить требование луцкого террориста
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский, выполнивший требование луцкого террориста — записав видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне» — поступил правильно.
«Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, — это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста», — заявил Геращенко в эфире телеканала «1+1».
Замминистра утверждает, что специалисты составили психологический портрет «Максима Плохого» — от него можно было ожидать чего угодно.
«Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать нельзя было. Президент, сделав такое заявление, создал условия для того, чтобы террорист сдался», — считает Геращенко.
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