Объявившая о новой волне эпидемии COVID-19 Черногория ввела запрет для украинских туристов

В Черногории, где со среды, 22 июля, ужесточили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, власти запретили гражданам Украины и Беларуси пересекать границу государства на автотранспорте.

Как передает «Европейская правда», въезд разрешают лишь тем, кто прибыл в страну авиатранспортом. «Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма», — говорится в решении правительства.

Правда, из этого правила есть исключение — украинцам разрешили въезжать в Черногорию на машине, если они последние 15 дней находились в странах «зеленого» или «желтого» списков.

Что же касается украинских туристов, которые решили отправиться в Черногорию на самолете, то туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Людям с повышенной температурой запрещают садиться в самолет и лететь в Черногорию.

После пересечения границы в аэропорту туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории. Если туристический пакет включает экскурсии, то туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещающих туристы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что за последнюю неделю к списку разрешенных для украинцев стран добавились еще 13 государств.

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