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Происшествия

Под Днепром полицейские "выбивали" у свидетеля признание в умышленном убийстве (фото)

14:06 22 июля 2020
Сотрудники ГБР

В Госбюро расследований сообщили о подозрении полицейским, которые «выбивали» признание у мужчины в умышленном убийстве. Ранее под Николаевом правоохранители избили мужчину после обыска.

Как сообщают в ГБР, о подозрении сообщили начальнику и замначальника одного из секторов Желтоводского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.

«Следствием установлено, что в июне 2020 полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боевого запаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия. В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали „выбивать“ признание в умышленном убийстве», — говорится в сообщении.

В ГБР уточняют, что потерпевшему, который свою вину отрицал, нанесли более двух десятков ударов — экспертиза подтвердила нанесение мужчине телесных повреждений средней степени тяжести.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

«В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — отметили в Госбюро расследований.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кагарлыке полицейские избивали и насиловали женщину. Задержанные правоохранители стали фигурантами ряда уголовных производств — в спецдепартаменте Офиса по надзору за расследованием фактов пыток в правоохранительных органах заявили, что насилие в райотделе было системной практикой.

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