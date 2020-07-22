«Было плохо, а стало очень плохо»: в Одессе танкер Delfi продолжает заливать нефтью море (фото)

В среду, 22 июля, из танкера Delfi, потерпевшего крушение возле одесского пляжа «Дельфин», снова вытекли нефтепродукты. Об этом на сессии горсовета сообщил мэр Геннадий Труханов. По его словам, сейчас на месте работают соответствующие службы. Они стараются не допустить «распространения грязи». Также он подчеркнул категорическую позицию городской власти, которая против распила аварийного судна на пляже.

По словам биохимика Владислава Балинского, побывавшего на месте ЧП, на этот раз речь идет уже не о литрах и даже не о децилитрах нефтепродуктов, вылившихся в море.

«С загрязнением окружающей среды вокруг танкера было просто плохо, а после попытки его „турбоподъема“ стало очень плохо. В первую очередь — из-за полной безнаказанности и безалаберности работников Администрации морских портов Украины (АМПУ). Ну, как еще можно объяснить постоянное использование неподходящих средств препятствования растеканию нефтепродуктов? Так, первоначально использовались не предназначенные для моря „речные“ боны. Они — низкие, узкие и недостаточной плавучести, поэтому волна их постоянно „клала“ и содержимое „карманов“ переплескивалось в акваторию пляжей. Кроме того, до обнаружения свищей в борту со стороны моря и предания гласности этой информации боны размещались исключительно со стороны палубы…» — написал специалист в Facebook.

Он отмечает, что нынче ситуация несколько иная: боны уже растянуты по всему периметру судна. В рабочем состоянии они должны были обеспечивать локализацию пятна разлива, однако… На этот раз они нерабочие: банально травят воздух и теряют паспортные свойства. Снова нефтепродукты попадают на пляжи Одессы.

«Попытка „турбоподнятия“ судна 18 июля привела к общему поднятию корпуса минимум на полметра относительно прежнего положения. Даже школьник восьмого класса, зная принцип сообщающихся сосудов, понял бы, что при этом все содержимое внутреннего пространства (дедвейт судна 1660 тонн) ровно на эти полметра и понизится, излившись в море. Сквозь свищи и технологические отверстия…» — констатирует Балинский.

Тем временем судовладелец отказался передать право на эвакуацию аварийного танкера с побережья Одессы. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он отметил, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном администрации Одесского морского порта Кириллом Цюпко для подъема и удаления танкера с побережья.

«Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа», — заявил Куцый.

Между тем, как акцентирует Куцый, нельзя продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии. Согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно, если прошли сроки проведения работ, установленные капитаном порта. Также, если аварийное судно представляет угрозу для людей, экологии или судоходства, а утечки нефтепродуктов происходят постоянно.

«Осенью начинается сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Поэтому я обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию чрезвычайной», — заявил губернатор.

Напомним, что во время недавнего пребывания президента Зеленского в Одессе главе государства пообещали избавиться от судна на пляже к 20 июля.

389

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter