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Умер олимпийский чемпион по хоккею (фото)
В России на 74-м году жизни скончался знаменитый хоккеист Александр Гусев.
Являясь воспитанником московского ЦСКА, выступал за «армейский» клуб на протяжении 10 лет, с 1968-го по 1978-й. Сыграв в чемпионатах СССР 313 матчей и забросив 64 шайбы, Гусев, выступавший на позиции защитника, стал семикратным чемпионом страны (1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977) и трижды обладателем национального Кубка (1968, 1969, 1973).
В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом Игр-1976 в австрийском Инсбруке, а также дважды чемпионом мира в Москве-1973 и Хельсинки-1974. Является участником легендарной суперсерии между СССР и Канадой 1972 года.
К слову, образ Гусева в фильме «Легенда № 17», рассказывающем о легендарном хоккеисте Валерии Харламове, воплотил актер Александр Лобанов. Правда, Александр Владимирович в киноленте единственный из хоккеистов, кто представлен не под своей фамилией. «Прислали сценарий — читаю, читаю. Получается, будто мы с Валеркой, моим близким другом, в Чебаркуле только за бабами увивались да водку пили. Я возмутился. И меня вычеркнули. Вписали Гуськова. Но и сценарий, слава богу, подчистили», — рассказывал как-то Гусев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Завершив игровую карьеру, попробовал себя в роли тренера. В 1984—1990 годах возглавлял команду СКА МВО из Калинина (нынешняя Тверь), после чего с тренерской карьерой не сложилось.
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