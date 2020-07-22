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Лимонный пирог с голубикой – вкус счастливого лета: легкий рецепт (фото)
А вам известен вкус счастливого лета? Наверняка многие окунутся в воспоминания детства, когда что-то мы пробовали впервые. Понравившимся блюдом хотелось лакомиться еще и еще. Потом, спустя годы, оно становилось для нас эталонным. А какой вкус сегодня у вас ассоциируется со счастливым летом? Возможно, это вкус мидий в ресторане на берегу моря или вкус абрикосового пирога, который однажды вы уплетали, качаясь в гамаке на даче у друзей? А может, это вкус спелой вишни в саду родительского дома, где вы выросли? Или вкус сливочного мороженого в вафельном стаканчике, которым вы вместе с любимым человеком лакомились в парке на лавочке?
У каждого он свой. И, быть может, ваш вкус еще у вас впереди и вам предстоит открыть его.
Легкими рецептами летних вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова.
— Лето — пора ягод, — говорит Ольга Саидова. - И сколько же лакомств можно из них приготовить! Например, лимонный пирог с голубикой. Это необычное сочетание вкуса и аромата!
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Лимонный пирог с голубикой
На форму диаметром 26 см понадобится:
- 370 г голубики свежей, половину смешать с 15 г муки;
- 270 г сахара;
- 160 мл растительного масла;
- 2 яйца;
- 1,5 ст. л тертой лимонной кожуры (1,5 лимона);
- 60 мл лимонного сока (1,5 лимона);
- 250 г йогурта;
- 330 г муки;
- 0,5 ст. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Приготовление:
Голубику обвалять в муке и отставить в сторону. В кастрюлю насыпать сахар, налить растительное масло, добавить сок лимона и кожицу натертую на терке, йогурт и яйца. Все перемешать, добавить разрыхлитель, соль — и еще раз перемешать венчиком. Масса станет воздушной, потихоньку всыпать муку и половину голубики в муке. Аккуратно все перемешать. Форму застелить пекарской бумагой и распределить равномерно наше тесто, сверху посыпать оставшимися ягодами. Запекать в разогретой духовке 35 минут при 180 градусах. Посыпать сахарной пудрой. И приятного аппетита!
— У каждой хозяйки, как известно, свои лайфхаки. Какие секреты приготовления этого лакомства нужно учесть? Ведь порой знание мелочей может сильно сказаться на результате.
— Для пышности пирога разрыхлитель советую добавить в йогурт, а яйца отдельно взбить с сахаром и потом все венчиком смешивать. Лимоны же можно перебить в блендере до состояния кашицы прямо с кожицей. Это упростит процесс приготовления пирога.
— Можно ли заменить голубику другой ягодой, а лимон — иными цитрусовыми?
— Конечно! Например, прекрасный тандем — малина и апельсин. Вкус и аромат непревзойденный! Такой десерт получится не только красивым, но и нежным. Не бойтесь экспериментировать и находить любимые вкусы. Открывайте для себя кулинарию и кондитерское искусство.
— А какое, интересно, лакомство у вас любимое?
— Наверное, мороженое с клубникой в шоколадном стаканчике. Из обыкновенного развесного мороженого, растопленного шоколада и клубники можно сделать приятный и сладкий сюрприз. Просто и очень вкусно. Шоколад можно растопить как на пару, так и в микроволновке. Растапливаю на пару так, чтобы не было комочков, периодически мешая. Если делаете это в микроволновке, то предварительно поломайте шоколад на мелкие кусочки и поместите в печь на минуту, потом помешайте до однородной консистенции.
Шоколадом заливают форму. Сделать ее можно из пакетика, наполненного водой. В небольшой пакетик наберите воды и крепко его завяжите. Окуните его несколько раз (оптимально 2−3 раза) в растопленный шоколад, давая периодически ему застывать. Чтобы освободить форму из пакетика, достаточно вылить из него воду
Теперь подготовим клубнику. Для этого ее нужно промыть и обсушить. Также окунуть клубнику в растопленный шоколад. Когда застынет, нанести полосками белый шоколад. Шоколадный стаканчик наполнить любимым мороженым — и можно наслаждаться. Такое лакомство ассоциируется со счастливым детством.
— Каким десертом можно удивить родных и близких?
— Это лакомство я приготовила на днях. Авокадо с клубникой в шоколаде — настоящее наслаждение.
Авокадо с клубникой в шоколаде
Ингредиенты:
- 1−2 свежие клубники;
- 1−2 листика мяты;
- 1 спелый плод авокадо;
- 1,5−2 ст. л меда;
- 1ст. л. сока лимона;
- 2 ст. л сливок взбитых;
- плитка шоколада.
Приготовление:
Авокадо помыть, высушить салфеткой. Разрезать пополам, удалить косточку. Аккуратно, чтобы не повредить кожуру, острым ножом вынуть мякоть. В блендере взбить мякоть авокадо и мяту до пюреобразного состояния, добавить сок лимона и мед — все перемешать. Отдельно взбить сливки до пиков венчиком, смешать с пюре из авокадо. Массой наполнить кожуру авокадо (ее используют исключительно для декора) и украсить клубникой, предварительно помещенной в растопленный шоколад. Поместить клубнику в шоколаде и наполненные лодочки из авокадо на холод до застывания. Соединить при подаче на стол.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?
— Будьте здоровы! Сейчас это самое главное. И пусть, конечно, будут здоровы ваши родные, друзья и коллеги. Цените жизнь и общение друг с другом!
Ранее легкими рецептами мороженого с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!