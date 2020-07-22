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Стиль жизни

Лимонный пирог с голубикой – вкус счастливого лета: легкий рецепт (фото)

7:31 23 июля 2020
Лимонный пирог с голубикой

А вам известен вкус счастливого лета? Наверняка многие окунутся в воспоминания детства, когда что-то мы пробовали впервые. Понравившимся блюдом хотелось лакомиться еще и еще. Потом, спустя годы, оно становилось для нас эталонным. А какой вкус сегодня у вас ассоциируется со счастливым летом? Возможно, это вкус мидий в ресторане на берегу моря или вкус абрикосового пирога, который однажды вы уплетали, качаясь в гамаке на даче у друзей? А может, это вкус спелой вишни в саду родительского дома, где вы выросли? Или вкус сливочного мороженого в вафельном стаканчике, которым вы вместе с любимым человеком лакомились в парке на лавочке?

У каждого он свой. И, быть может, ваш вкус еще у вас впереди и вам предстоит открыть его.

Легкими рецептами летних вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Ольга Саидова.

— Лето — пора ягод, — говорит Ольга Саидова. - И сколько же лакомств можно из них приготовить! Например, лимонный пирог с голубикой. Это необычное сочетание вкуса и аромата!

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Лимонный пирог с голубикой

На форму диаметром 26 см понадобится:

  • 370 г голубики свежей, половину смешать с 15 г муки;
  • 270 г сахара;
  • 160 мл растительного масла;
  • 2 яйца;
  • 1,5 ст. л тертой лимонной кожуры (1,5 лимона);
  • 60 мл лимонного сока (1,5 лимона);
  • 250 г йогурта;
  • 330 г муки;
  • 0,5 ст. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление:

Голубику обвалять в муке и отставить в сторону. В кастрюлю насыпать сахар, налить растительное масло, добавить сок лимона и кожицу натертую на терке, йогурт и яйца. Все перемешать, добавить разрыхлитель, соль — и еще раз перемешать венчиком. Масса станет воздушной, потихоньку всыпать муку и половину голубики в муке. Аккуратно все перемешать. Форму застелить пекарской бумагой и распределить равномерно наше тесто, сверху посыпать оставшимися ягодами. Запекать в разогретой духовке 35 минут при 180 градусах. Посыпать сахарной пудрой. И приятного аппетита!

Лимонный пирог с голубикой очень аппетитный

— У каждой хозяйки, как известно, свои лайфхаки. Какие секреты приготовления этого лакомства нужно учесть? Ведь порой знание мелочей может сильно сказаться на результате.

— Для пышности пирога разрыхлитель советую добавить в йогурт, а яйца отдельно взбить с сахаром и потом все венчиком смешивать. Лимоны же можно перебить в блендере до состояния кашицы прямо с кожицей. Это упростит процесс приготовления пирога.

— Можно ли заменить голубику другой ягодой, а лимон — иными цитрусовыми?

— Конечно! Например, прекрасный тандем — малина и апельсин. Вкус и аромат непревзойденный! Такой десерт получится не только красивым, но и нежным. Не бойтесь экспериментировать и находить любимые вкусы. Открывайте для себя кулинарию и кондитерское искусство.

— А какое, интересно, лакомство у вас любимое?

— Наверное, мороженое с клубникой в шоколадном стаканчике. Из обыкновенного развесного мороженого, растопленного шоколада и клубники можно сделать приятный и сладкий сюрприз. Просто и очень вкусно. Шоколад можно растопить как на пару, так и в микроволновке. Растапливаю на пару так, чтобы не было комочков, периодически мешая. Если делаете это в микроволновке, то предварительно поломайте шоколад на мелкие кусочки и поместите в печь на минуту, потом помешайте до однородной консистенции.

Шоколадом заливают форму. Сделать ее можно из пакетика, наполненного водой. В небольшой пакетик наберите воды и крепко его завяжите. Окуните его несколько раз (оптимально 2−3 раза) в растопленный шоколад, давая периодически ему застывать. Чтобы освободить форму из пакетика, достаточно вылить из него воду

Теперь подготовим клубнику. Для этого ее нужно промыть и обсушить. Также окунуть клубнику в растопленный шоколад. Когда застынет, нанести полосками белый шоколад. Шоколадный стаканчик наполнить любимым мороженым — и можно наслаждаться. Такое лакомство ассоциируется со счастливым детством.

Клубника, шоколад и мороженое – вкусное трио

— Каким десертом можно удивить родных и близких?

— Это лакомство я приготовила на днях. Авокадо с клубникой в шоколаде — настоящее наслаждение.

Авокадо с клубникой в шоколаде

Ингредиенты:

  • 1−2 свежие клубники;
  • 1−2 листика мяты;
  • 1 спелый плод авокадо;
  • 1,5−2 ст. л меда;
  • 1ст. л. сока лимона;
  • 2 ст. л сливок взбитых;
  • плитка шоколада.

Приготовление:

Авокадо помыть, высушить салфеткой. Разрезать пополам, удалить косточку. Аккуратно, чтобы не повредить кожуру, острым ножом вынуть мякоть. В блендере взбить мякоть авокадо и мяту до пюреобразного состояния, добавить сок лимона и мед — все перемешать. Отдельно взбить сливки до пиков венчиком, смешать с пюре из авокадо. Массой наполнить кожуру авокадо (ее используют исключительно для декора) и украсить клубникой, предварительно помещенной в растопленный шоколад. Поместить клубнику в шоколаде и наполненные лодочки из авокадо на холод до застывания. Соединить при подаче на стол.

Лодочки из авокадо – это оригинально

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?

— Будьте здоровы! Сейчас это самое главное. И пусть, конечно, будут здоровы ваши родные, друзья и коллеги. Цените жизнь и общение друг с другом!

Ранее легкими рецептами мороженого с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

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Фото из альбома Ольги Саидовой

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