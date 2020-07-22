27.71 / 28.01 31.69 / 32.24
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине создадут новое министерство: чем оно будет заниматься

15:30 22 июля 2020
Кабмин

Олег Уруский, утвержденный Верховной Радой Украины на посту вице-премьер-министра, возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, создание которого одобрил Кабмин.

Как сообщает «24 канал», целью данного решения является создание органа исполнительной власти, которое будет отвечать за формирование государственной политики в стратегических отраслях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа в этом направлении «не ограничится одним новосозданным министерством».

«Важно расставить правильные приоритеты — это должны быть новые подходы к развитию промышленности. Приоритет — оборонные высокотехнологические отрасли, имеющие значительный потенциал в Украине», — заявил премьер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа включительно. С 1 августа по 31 августа в каждом из регионов будет устанавливаться зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кран без воды

Оккупированный Донбасс остался без воды: названа причина

СБУ

СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко

Сергей Михалок с женой

Рожала дома: жена Сергея Михалка показала новорожденного сына (фото)

Кличко

Дубинский обсуждал с Зеленским использование силовиков против Кличко, — СМИ (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер