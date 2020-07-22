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В Украине создадут новое министерство: чем оно будет заниматься
Олег Уруский, утвержденный Верховной Радой Украины на посту вице-премьер-министра, возглавит министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, создание которого одобрил Кабмин.
Как сообщает «24 канал», целью данного решения является создание органа исполнительной власти, которое будет отвечать за формирование государственной политики в стратегических отраслях.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа в этом направлении «не ограничится одним новосозданным министерством».
«Важно расставить правильные приоритеты — это должны быть новые подходы к развитию промышленности. Приоритет — оборонные высокотехнологические отрасли, имеющие значительный потенциал в Украине», — заявил премьер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа включительно. С 1 августа по 31 августа в каждом из регионов будет устанавливаться зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности.273
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