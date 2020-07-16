Рада назначила вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности: кто такой Олег Уруский

В четверг, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За кандидатуру Уруского проголосовали 250 народных депутатов.

Голосов за назначение вице-премьера не дали фракции партий «Европейская солидарность» и «Голос».

Олег Уруский ранее руководил Государственным космическим агентством Украины, работал первым замом министра промышленной политики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, машиностроения, авиатранспортной отрасли. Работал в СНБО и секретариате Кабмина. С апреля 2020 года — директор инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина», основным заказчиком которой является Boeing.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные депутаты поддержали назначения Кирилла Шевченко главой НБУ и Ольги Пищанской руководителем Антимонопольного комитета.



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