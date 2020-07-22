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Спорт

«Мечта сбылась»: вратарь «ПСЖ» купил элитный дом в Лондоне (фото)

16:28 22 июля 2020
Альфонс Ареоля

27-летний голкипер французского «ПСЖ» и национальной сборной Альфонс Ареоля, который стал чемпионом мира-2018, но при этом не успел дебютировать в главной команде страны, приобрел элитную недвижимость в Лондоне.

Покупкой похвасталась супруга футболиста Марионн на своей странице в Instagram. «Несколько лет назад нашей мечтой был дом в Лондоне. Что ж, мечта сбылась. Наслаждаемся счастьем», — подписала девушка фото, на котором семья в полном составе позирует на фоне симпатичного имения.

Вполне возможно, данная покупка связана с заинтересованности лондонского «Челси» в услугах Альфонса Ареоля. За голкипера, трансферная стоимость которого, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 13 млн евро, руководство «ПСЖ» хочет выручить более чем в два раза большую сумму, — 30 млн в евровалюте.

Отметим, что Ареоля, являющийся воспитанником «ПСЖ», выступает за первую команду с 2012 года. Правда, лишь в двух сезонах — 2017/2018 и 2018/2019 — он являлся основным вратарем парижан. Четыре раза уходил в аренду, в том числе и в мадридский «Реал» в завершившемся сезоне, вместе с которым стал чемпионом Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда НБА Леброн Джеймс купил шикарный особняк в окрестностях Лос-Анджелеса за 39 млн долларов.

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