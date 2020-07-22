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Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ
В среду, 22 июня, на заседании правительства одобрили проект указа президента о выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. В начале июля Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке.
Об отказе от гуманитарного сотрудничества в соцсети сообщил народный депутат Василий Мокан, отметив, что причина — вооруженная агрессия России против Украины.
Кроме того, по информации Мокана, две недели назад Кабмин принял проект закона «О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политикиˮ и проект соответствующего распоряжения Кабмина. Эти решения также связаны с мерами национальной безопасности и разрывом отношений со структурами СНГ.
Напомним, в 2019 году Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества независимых государств.83
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