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Украина

Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ

15:44 22 июля 2020
пазлы

В среду, 22 июня, на заседании правительства одобрили проект указа президента о выходе Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. В начале июля Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке.

Об отказе от гуманитарного сотрудничества в соцсети сообщил народный депутат Василий Мокан, отметив, что причина — вооруженная агрессия России против Украины.

Кроме того, по информации Мокана, две недели назад Кабмин принял проект закона «О выходе из Договора о проведении согласованной антимонопольной политикиˮ и проект соответствующего распоряжения Кабмина. Эти решения также связаны с мерами национальной безопасности и разрывом отношений со структурами СНГ.

Напомним, в 2019 году Украина завершила процесс выхода из координационных органов Содружества независимых государств.

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