Подъем танкера Delfi в Одессе: Кабмин принял решение о судьбе судна

Владельцу судна Delfi, потерпевшего крушение возле одесского пляжа, из которого продолжают вытекать нефтепродукты, до конца текущей недели дали еще одну попытку на подъем танкера.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если попытка окажется неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

«Сейчас все органы, подведомственные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходству», — добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущая попытка решить вопрос с перевернувшимся танкером в Одессе была предпринята 18 июля, однако она оказалась неудачной.

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