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Украина

Подъем танкера Delfi в Одессе: Кабмин принял решение о судьбе судна

16:08 22 июля 2020
Танкер Delfi

Владельцу судна Delfi, потерпевшего крушение возле одесского пляжа, из которого продолжают вытекать нефтепродукты, до конца текущей недели дали еще одну попытку на подъем танкера.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если попытка окажется неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

«Сейчас все органы, подведомственные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходству», — добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущая попытка решить вопрос с перевернувшимся танкером в Одессе была предпринята 18 июля, однако она оказалась неудачной.

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