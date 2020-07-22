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Подъем танкера Delfi в Одессе: Кабмин принял решение о судьбе судна
Владельцу судна Delfi, потерпевшего крушение возле одесского пляжа, из которого продолжают вытекать нефтепродукты, до конца текущей недели дали еще одну попытку на подъем танкера.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если попытка окажется неудачной, то владелец откажется от прав собственности на танкер, и тогда этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.
«Сейчас все органы, подведомственные правительству, отработают дополнительные сценарии, чтобы как можно быстрее решить проблему с затонувшим танкером, который загрязняет море и мешает мореходству», — добавил Шмыгаль.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущая попытка решить вопрос с перевернувшимся танкером в Одессе была предпринята 18 июля, однако она оказалась неудачной.409
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