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Мир

Российская Госдума узаконила уголовную ответственность для тех, кто считает, что Крым — это Украина

16:10 22 июля 2020
Госдума

В среду, 22 июля, российская Госдума приняла поправки в закон, согласно которому признание нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части территории, будут приравниваться к экстремизму. Ранее спикер Вячеслав Володин пригрозил уголовной ответственностью украинским политикам за призывы вернуть Крым.

Экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но и в том числе, отчуждение части ее территории. В экстремистскую деятельность при этом не подпадают делимитация, демаркация, редемаркации государственной границы России с соседними государствами, сообщает ТАСС.

За нарушение этого закона предусмотрено наказание в виде штрафов или лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ после общероссийского голосования. Среди прочего, поправки предусматривают запрет на отчуждение территорий РФ. Изменения вступили в силу с 4 июля.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ»: «Россия узаконила наказания за непризнание аннексии Крыма: что делать Украине и чем это грозит рядовым украинцам».

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