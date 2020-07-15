Россия пытается объявить преступниками миллионы граждан Украины и других стран. Напомним, в РФ приняли поправки в конституцию, согласно которым, в частности, российские законы имеют преимущество над международными, а территории, которые Россия считает своими, нельзя не только отчуждать, нельзя даже признавать принадлежность их другим странам. Теперь Госдума начала править и остальное законодательство. Так, согласно закону о противодействии экстремизму, теперь любые призывы к отчуждению «территории России» (например, слова «Крым — украинский») будут уголовно преследоваться. Впрочем, призывы к захвату чужих территорий кремлевский режим экстремистскими не считает. «Кое-кому придется уменьшить свой пыл: Крым, Курилы, Калининград и Карелия — это территории Российской Федерации, ими и останутся. Кстати, согласно тексту законопроекта, он не распространяется на присоединение территорий, речь идет только про отчуждение», — радостно сообщил в Facebook вице спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Причем к ответственности кремлевский режим попытается привлечь не только остатки вменяемых россиян, но и людей, проживающих за пределами РФ. А председатель Госдумы Вячеслав Володин уже прямо заявил, что Россия будет требовать ареста и экстрадиции украинских политиков, ратующих за возвращение Крыма. Чем грозят новеллы российского законодательства гражданам Украины и других стран, выступающих, например, против оккупации Крыма, сможет ли теперь Россия подавать их в розыск Интерпола и требовать экстрадиции в РФ, «ФАКТАМ» прокомментировали экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и Владимир Василенко — Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, профессор, доктор юридических наук, экс-судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины.

«Россия пытается признать преступниками все цивилизованное международное сообщество»

Павел Климкин: — Я считаю, что Россия делает себе плохую услугу. Поскольку весь цивилизованный мир четко указывает: Крым оккупирован. Это и международно-правовая, и политическая позиция. Таким образом в России пытаются признать все цивилизованное международное сообщество преступниками. Это для российской власти закончится очень плохо.

Владимир Василенко: — Опасность для украинцев составляет само существование России и та политика, которую РФ проводит в отношении Украины. Эта политика не основывается на праве, она основывается на грубой силе и является нелегитимной и противоправной. С точки зрения верховенства права и принципа «pacta sunt servanda» («договоры должны соблюдаться»), принимаемые сейчас в РФ законы не выдерживают критики. Современное международное право запрещает агрессию, считает агрессивную войну международным преступлением, а договоры и любые акты, навязанные при помощи силы, признает ничтожными с самого начала.

Присоединение к территории СССР, например, Калининградской области, бывшей частью Восточной Пруссии, с точки зрения международного права, в свое время имело правомерный характер: это было формой ответственности Германии за развязанную ею агрессивную войну. Поэтому каждый такой случай надо рассматривать отдельно.

Агрессия же России, следствием которой стала аннексия Крыма, является неправомерной, с точки зрения международного права. И поэтому эти принимаемые национальные российские законы противоречат принципам международного права и не могут быть основанием для преследования не только граждан других стран, но и самих россиян. Интерпол не должен удовлетворять просьбы России о задержании и экстрадиции граждан, обосновываемые этими ничтожными законами.

— Не усложнят ли эти изменения в российском законодательстве возврат оккупированных РФ территорий?

Павел Климкин: — Мое мнение — это только ускорит процесс возврата. Россия попадает в абсолютно маразматическую и иррациональную историю, пытаясь «назначить» преступниками десятки миллионов людей во всем мире, имеющих четкую позицию. И уголовное преследование этих людей, повторюсь, делает России очень плохую услугу. Этим шагом Россия хочет создать определенный жупел, но это стопроцентно обратится против нее.

То, что она внесла в конституцию, было первым шагом, который был осужден в мире. А то, что она делает сейчас, по меньшей мере попытка засунуть себя в какой-то черный ящик. И то, что они ведут себя преступно, в мире уже все поняли. Теперь же мир понимает, что они ведут себя еще и иррационально.

Владимир Василенко: — Вопрос риторический. Они не могут осложнить или облегчить возвращение оккупированных территорий. Согласно международному праву, временно оккупированные территории юридически являются территориями Украины и должны быть, раньше или позже, возвращены Украине. Как это будет сделано — это уже другая история. Ведь реальная ситуация сейчас: Россия не признает сам факт агрессии против Украины и оккупации наших территорий.

«Власти Украины должны информировать граждан о возможных уголовных последствиях поездок в Россию»

— А что Украина и международное сообщество могут противопоставить этим действиям России?

Павел Климкин: — Это только изменения во внутреннем законодательстве России. Их никто не обязан признавать. Мы с нашими партнерами и друзьями должны вести работу, чтобы у международного сообщества была по этому поводу общая политическая позиция, четко выраженная на всех международных площадках: ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЕС, «Большой семерке» и других. За такие законы должны вводиться дополнительные политические и экономические санкции. И в этом направлении нужно последовательно работать.

Владимир Василенко: — Для того, чтобы предупредить возможные негативные последствия нынешних действий России, украинская власть должна опротестовать само принятие этих законов путем направления дипломатической ноты. Нота должна четко указывать на противоправность принятия таких законов. Также нужно информировать Международный уголовный суд (Международный трибунал в Гааге. — Авт.) о возможных неправомерных действиях России, связанных с принятием неправомочных законов. Надо информировать Интерпол относительно ситуаций, которые могут возникнуть в связи с этим. Предупредить о правовой ответственности самого Интерпола как организации, если он будет выполнять неправомерные капризы России.

И надо направить соответственные дипломатические ноты или хотя бы дать открытое заявление МИД Украины. Распространить его как официальный документ ООН, подробно проинформировав о сложившейся ситуации все государства — члены ООН. Предупредив их, что задержание граждан Украины по просьбе России и на основании этих российских законов будет являться нарушением международных обязательств, международного права и восприниматься как недружественный акт против нашей страны.

Международное сообщество — это все суверенные государства мира и созданные ими международные, межгосударственные организации. И Украина должна как в рамках этих организаций добиваться осуждения действий России, так и на двустороннем уровне принимать меры об информировании о неправомерном характере и целях этих действий.

МИД Украины должен подготовить проекты соответствующих резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ООН, ОБСЕ и других организаций, которые осуждают действия Кремля, невыполнение Россией международных обязательств. И работать для принятия этими организациями этих документов, предусматривающих санкции против России. Если в резолюциях будут предусмотрены санкционные меры, то это может иметь влияние на Россию. Все будет зависеть от того, насколько серьезными будут санкции, насколько ответственно будут выполняться резолюции государствами — участниками международных организаций.

Конечно, лишних иллюзий вынашивать не стоит, поскольку Россия — государство непредсказуемое, государство, признающее право силы, а не силу права. Но информировать наших партнеров, использовать эту информацию как дополнительный аргумент для усиления санкций против России как государства-агрессора нужно. Ведь эти изменения в законодательстве РФ направлены на оправдание ее агрессии против других стран. Они сами являются элементами агрессии, проявлением агрессии и правовой войны, которую Россия ведет против Украины и против всего мирового сообщества. Поэтому здесь должна проявляться дипломатия Украины как страны, наиболее пострадавшей и от российской агрессии. Как страны, и ныне подвергающейся агрессии со стороны России.

И, естественно, надо проводить широкую разъяснительную кампанию внутри Украины, среди наших граждан, которые должны прекратить всякие поездки в Россию. Украинцы должны быть проинформированы, что в России в любой момент их могут арестовать и подвергнуть уголовному преследованию. На войне как на войне. Если Украина не будет оказывать достойного сопротивления агрессору не только на поле боя, но и во всех сферах, вряд ли мы сможем выдержать эту агрессию.

— Не секрет, что Россия делает все, чтобы привести к власти в Украине пророссийские силы. Если представить, что это ей удастся, сможет ли она подвергать уголовному преследованию украинских патриотов? Экстрадировать из Украины наших граждан напрямую запрещает Конституция Украины. Но их могут судить у нас по обвинениям, предъявленным российской стороной. (Как, например, отдали под суд в Кривом Роге Евгения Л., обвиненного в серии убийств и изнасилований детей в Ленинградской области.) Не станут ли украинских патриотов судить в Украине за нарушение российского законодательства об экстремизме?

Павел Климкин: — Не перехожу на какую-то патетику, но считаю, что после этой многолетней войны, после того, как столько мужчин и женщин отдали свою жизнь за независимость и целостность Украины, никогда у власти не будет пророссийского большинства, дружественного к нынешнему кремлевскому режиму. Не знаю, какой Россия будет в долгосрочной перспективе, но пророссийского большинства в нынешней Украине не может быть. К тому же — нельзя судить все десятки миллионов, которые борются против оккупации Крыма и Донбасса. Точно так же, как и наших сторонников за рубежом. Россия таким решением загонит себя в западню.

Владимир Василенко: — Не хочу даже говорить на эту тему — это все несерьезные спекуляции и фантазии. Не может применяться иностранное законодательство украинскими судами. Украинское законодательство предусматривает наказание за преступления соответственно законам Украины, а не какого-то чужого государства. (Отметим, что Евгения Л., к тому времени уже получившего пожизненный срок за изнасилование и убийство курсантки Национальной академии внутренних дел Алины Т., судили хоть и на основании предоставленных российскими правоохранителями материалов, но по украинскому законодательству. — Авт.).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о ничтожности изменений в российском законодательстве, закрепляющих «российский статус Крыма», заявила спикер МИД Украины.

А российский политик и правозащитник Лев Шлосберг в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал мнение о том, что референдум о правках конституции — самая колоссальная фальсификация в истории Российской Федерации с момента появления каких бы то ни было выборов.

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