В Украине увеличат выплаты на сирот и детей с инвалидностью: что решил Кабмин

Кабинет министров, ранее утвердивший продление карантина до конца лета, утвердил и постановление, определяющее нормы для пересчета государственной социальной помощи и выплаты ее малообеспеченным семьям, передает УНН.

«Постановление было разработано во исполнение Закона Украины, которым с 1 июля устанавливаются новые размеры социальных выплат отдельным категориям лиц, а также совершенствуются принципы и подходы к назначению и предоставлению государственных социальных пособий в Украине», — заявила министр Марина Лазебная.

По ее словам, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, увеличилась с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а на детей с инвалидностью — до 3,5 прожиточных минимумов.

«Перерасчету подлежат выплаты, которые были начислены в январе-июне 2020 года, но перерасчет будет проведен с 1 января 2020 года», — добавила министр.

Также министерство разрабатывает механизмы стимулирования неработающих трудоспособных членов малообеспеченных семей к самообеспечению. Так, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, будет предоставляться поворотная одноразовая беспроцентная помощь на получение экономической самостоятельности и для организации предпринимательской деятельности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин изменил законодательство о регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Теперь зарегистрировать ребенка и снять с регистрации можно и в электронной форме.

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