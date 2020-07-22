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Украина

В Украине изменят правила регистрации детей до 14 лет

15:27 22 июля 2020
дети

В Украине внесли изменения в законодательство о регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет. Теперь зарегистрировать ребенка и снять с регистрации можно в электронной форме. Ранее для подростков ввели услугу ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера плательщика налогов.

Решение об упрощении регистрации принято на заседании правительства 22 июля, передает «РБК-Украина».

В пояснительной записке к документу говорится, что теперь отпадет необходимость в посещении Центров предоставления административных услуг (ЦНАП) как из соображений безопасности инфицирования в связи с коронавирусом, так и для упрощения процедуры регистрации.

На заседании правительства отметили, что решение коснется родителей около 6 миллионов детей, которых могут зарегистрировать без посещения ЦНАПа.

Напомним, с 17 июля в Украине изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав и выдачи удостоверений водителя.

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