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СБУ задержала своего бывшего агента, которого боевики "ДНР" обвинили в ликвидации Захарченко
Во время громкой операции 8 июля в Киеве СБУ был задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала (позывной «Швед»), которого боевики так называемой «ДНР» считают организатором убийства их главаря Александра Захарченко.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Издание пишет, что 8 июля прошли обыски у представителей Главного управления разведки Минобороны.
Байдале сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.
«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале, — ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, — ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует издание ответ СБУ.
Подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны спецслужба не разглашает.
Напомним, имя Андрея Байдалы как одного из руководителей группы диверсантов упоминалось боевиками «ДНР» летом 2019 года, когда они якобы задержали группу «террористов», прибывших в оккупированный Донецк устранить «руководителей силовых ведомств республики».
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