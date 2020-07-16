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"Может, он собрался ко мне в Лондон?": Гонтарева потроллила Зеленского из-за слов о курсе доллара
Позиция президента Зеленского, который предлагает девальвировать национальную валюту и отойти от рыночного курсообразования, может ощутимо повлиять на ситуацию в Украине. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.
Гонтарева напомнила, что сейчас ситуация в банковской системе особо не изменилась с мая 2015 года, когда ее привели в стабильное состояние. Кроме того, НБУ снизил уровень инфляции. В стране проводится новая монетарная политика, направленная на ценовую стабильность. За это Украину хвалят все международные партнеры.
А нынешняя власть настаивает на том, чтобы регулятор изменил свою политику, потому что бюджет посчитан по курсу 30 гривен за доллар.
«Вместо того, чтобы просто внести изменения в бюджет, президент предлагает отойти от рыночного курсообразования, которое нам так тяжело досталось. Мы пять лет живем при стабильном курсе, у нас гибкое курсообразование, в стране стабильная макроэкономическая ситуация. Поэтому, когда президент хочет девальвировать национальную валюту на 11 процентов просто в приказном порядке, хочется его потроллить и спросить: может, он собрался к Гонтаревой в Лондон?», — отметила экс-глава НБУ.
Напомним, 16 июля Рада назначила главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко. Представление на назначение Шевченко в парламент внес президент Владимир Зеленский. Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде назначить нового главу НБУ.66
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