"Может, он собрался ко мне в Лондон?": Гонтарева потроллила Зеленского из-за слов о курсе доллара

Позиция президента Зеленского, который предлагает девальвировать национальную валюту и отойти от рыночного курсообразования, может ощутимо повлиять на ситуацию в Украине. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Гонтарева напомнила, что сейчас ситуация в банковской системе особо не изменилась с мая 2015 года, когда ее привели в стабильное состояние. Кроме того, НБУ снизил уровень инфляции. В стране проводится новая монетарная политика, направленная на ценовую стабильность. За это Украину хвалят все международные партнеры.

А нынешняя власть настаивает на том, чтобы регулятор изменил свою политику, потому что бюджет посчитан по курсу 30 гривен за доллар.

«Вместо того, чтобы просто внести изменения в бюджет, президент предлагает отойти от рыночного курсообразования, которое нам так тяжело досталось. Мы пять лет живем при стабильном курсе, у нас гибкое курсообразование, в стране стабильная макроэкономическая ситуация. Поэтому, когда президент хочет девальвировать национальную валюту на 11 процентов просто в приказном порядке, хочется его потроллить и спросить: может, он собрался к Гонтаревой в Лондон?», — отметила экс-глава НБУ.

Напомним, 16 июля Рада назначила главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко. Представление на назначение Шевченко в парламент внес президент Владимир Зеленский. Профильный парламентский комитет рекомендовал Раде назначить нового главу НБУ.

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