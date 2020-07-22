По миллиону за "голову": власти США объявили вознаграждение за поимку двух украинских хакеров

Граждане Украины Артем Радченко и Александр Еременко подозреваются Госдепом США в участии в транснациональной киберпреступности. За информацию, которая приведет к их арестам, в США установили вознаграждение в $ 1 миллион. Ранее Минфин США ввел санкции за киберпреступления — в перечень попали и украинские хакеры.



«Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их криминальные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру», — цитирует заявление госсекретаря США Майкла Помпео «Укринформ».

Агенство сообщает, что секретная служба США в январе 2020 года провела расследование, по результатам которого были выдвинуты обвинения против Радченко и Еременко по 16 пунктам.

Утверждается, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам, украв тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали с целью получения прибыли.

Кроме того, сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданскую жалобу против Еременко, а также других физических и юридических лиц.

Напомним, ранее гражданина Украины Федора Гладыря, который, по мнению властей США, имеет отношение к краже данных кредитных карт более чем 15 миллионов человек, приговорили в США к 25 годам тюрьмы.

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