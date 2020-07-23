Трамп оскандалился из-за фото с киевского Евромайдана

В штабе Дональда Трампа, отстающего в президентской гонке от главного соперника Джо Байдена, похоже, решились на применение довольно спорного приема — напугать избирателей «хаосом», которых их ждет в том случае, если они не проголосуют за нынешнего главу государства.

Для этого на официальной странице Трампа в Facebook появился коллаж в его поддержку с использованием фотографий столкновений украинских демонстрантов с милицией на украинском Майдане в 2014 году. Коллаж был создан группой «Христиане-евангелисты за Дональда Трампа», пишет BBC.

Коллаж состоит из двух частей. Слева Дональд Трамп разговаривает с людьми в униформе в спокойной обстановке — фото подписано «общественная безопасность». Справа люди избивают полицейского, под фотографией подпись «хаос и насилие».

Однако фотография справа была сделана не в США, а в Украине во время революции 2014 года. Если присмотреться, на рукаве полицейского можно увидеть тогдашнюю символику внутренних войск МВД Украины, которые сейчас расформированы.

Обратный поиск по изображениям также подтверждает, что фото было сделано в Украине в феврале 2014 года. Снимок использован на странице «Википедии» и подпадает под лицензию Creative Commons, то есть может использоваться бесплатно.

Автор снимка, фотограф Мстислав Чернов, подтвердил BBC, что фото было сделано в 2014 году в Киеве, но не стал комментировать использование фотографии кампанией Трампа.

В то же время ряд пользователей Сети указывают, что в штабе Трампа использовали изображения времен Революции достоинства, которая признана во всем мире как битва за свободу украинского народа, в явно негативном контексте.

И если в Демократической партии постараются использовать данный факт — «Трамп выступает против свободы» — то это явно не прибавит популярности хозяину Белого дома, который и так вызывает раздражение у многих избрателей своей критикой протестного движения Black Lives Matters.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном скандале, в который «вляпались» в штабе Трампа: легендарная рок-группа The Rolling Stones сделала официальное заявление о том, что намерена подать в суд на Трампа за то, что его люди решили без разрешения использовать во время встреч с избирателями их хиты.

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