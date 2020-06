The Rolling Stones пригрозили Трампу судом: что произошло

Мир

В воскресенье, 28 июня, легендарная рок-группа The Rolling Stones, которая недавно впервые за восемь лет выпустила новую песню, сделала официальное заявление о том, что намерена подать в суд на президента США Дональда Трампа. Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс и Ронни Вуд возмущены тем, что мистер Трамп без их ведома и разрешения использует во время встреч с избирателями хиты знаменитых британских музыкантов.

В частности, 21 июня американский президент находился в городе Талса, штат Оклахома. На встрече с избирателями врубили на полную мощность песню You Can't Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»), записанную The Rolling Stones в 1969 году.

Адвокаты группы уже обратились с жалобой в организацию по защите авторских прав музыкантов BMI. Ее юристы тут же уведомили предвыборный штаб Трампа о том, что несанкционированное использование чьей-либо музыки на публичных мероприятиях является грубым нарушением авторских прав. Такие действия недопустимы и наказываются крупным денежным штрафом. Если помощники Трампа проигнорируют предупреждение BMI, организация подаст судебный иск.

Джаггер и его товарищи подчеркивают также, что они очень серьезно относятся к пандемии COVID-19 и считают, что массовые собрания в стране, где выявлено больше всего инфицированных в мире, проводить не стоит. Поэтому они категорически против того, чтобы их песни звучали на подобных мероприятиях.

The Rolling Stones не единственные, кто не доволен поведением предвыборного штаба Трампа. Ранее свое возмущение выразила семья покойного Тома Петти. На той же встрече в Талсе прозвучала песня этого известного музыканта I Won't Back Down («Я не отступлю»). «Том Петти никогда бы не захотел, чтобы его песни использовались в кампании разжигания ненависти. Ему нравилось собирать людей вместе, а не разъединять их. Том выступал против расизма и дискриминации любого рода, и мы, его близкие, придерживаемся таких же взглядов», — говорится в заявлении.

