Превратили в "клоаку": в сети показали, до чего оккупанты довели Стрелецкую бухту Севастополя (фото)

За шесть лет оккупации украинского Крыма российские «власти» значительно ухудшили экологическую ситуацию на полуострове не только в Феодосии, где в море стекают неочищенные потоки фекалий, но и в других населенных пунктах.

Не избежала печальной участи и Стрелецкая бухта, расположенная в Гагаринском районе Севастополя, пишет «Крым.Реалии».

В бухте аннексированного города базируются вспомогательные и боевые корабли Черноморского флота России, также здесь расположен флотский 91-й судоремонтный завод. Кроме того, в Стрелецкой бухте находится одна из самых больших в городе яхтенных стоянок.

Согласно решениям Севастопольского горсовета, на берегу у самого уреза воды были выделены участки под эллинги для яхт и яхт-клуба, но со временем там выросли многоэтажные строения, номера в которых сдаются в аренду для отдыха.

В последнее время экологическая ситуация в Стрелецкой бухте значительно ухудшилась, берега и акватория загрязнены бытовым мусором, вода в бухте цветет и имеет неприятный запах.

По данным местных СМИ, многие дома на склонах бухты не подключены к городской канализационной системе и сбрасывают стоки прямо в море.

Летом 2018 года в бухту дорожники свалили лом асфальта. Согласно исследованиям Института биологии южных морей имени Ковалевского, вода в Стрелецкой бухте является одной из самых загрязненных в Севастополе.

И с каждым годом ситуация, похоже, еще больше ухудшается.

Напомним, что наплыва нечистот не выдерживают даже обитатели Черного моря.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году в прибрежных водах Севастополя были даже обнаружены холерные эмбрионы, поэтому жители просили руководство города просят закрыть популярные пляжи.

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