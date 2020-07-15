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"Навоняли" туристы: в оккупированной Феодосии нашли источник неприятного запаха на улицах
Начало нового курортного сезона принесло в оккупированный Крым прежние проблемы: как и год назад, в Феодосии дружной рекой в море побежали нечистоты, а на улицах города стал появляться непрятный запах.
Об этом написал на своей странице в Facebook"глава" оккупационной «администрации» Феодосии Сергей Бовтуненко.
Но связывает его чиновник почему-то с появлением туристов и началом работы отелей и сдатчиков квартир.
«К сожалению, с притоком туристов, а как следствие началом работы малых средств размещения, на улицах города опять начинает появляться неприятный запах»,— пишет он.
Данный вопрос Ботуненко, по его словам, поднимал на совещании с руководителями ресурсоснабжающих организаций округа.
«Одной из основных тем обсуждений стал вопрос борьбы с несанкционированным сливом хозяйственно-бытовых отходов в систему ливневой канализации. В период проведения курортного сезона комиссия по выявлению незаконных врезок будет работать в усиленном режиме»,— говорится в сообщении.
Он отметил, что на этой неделе сотрудники экологического надзора, «Воды Крыма» и городского контроля проведут проверки в наиболее проблемных районах города.
«Особое внимание будет уделено абонентам водоканала, у которых отсутствуют договора на водоотведение. Также обсудили планируемые работы по очистке ливневой канализации на набережной. Вопрос будет проработан совместно с экологами и Роспотребнадзором», — отметил Бовтуненко.
О «решении» подобных проблем после аннексии Крыма в прошлом году писали пользователи сетей, приводя массу доказательств того, как оккупанты доводят полуостров до настоящей экологической катастрофы. Так, в той же Феодосии руководство объектов минобороны РФ продолжает сбрасывать канализационные стоки прямо в море, без предварительной их очистки. А летом жители города безуспешно пытаются добиться закрытия центрального пляжа из-за вони и нечистот.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от бесчинство оккупационных войск на захваченном полуострове страдают многие населенные пункты. Так, еще одним местом экологического бедствия в прошлом году стал Севастополь, гавань которого оккупанты превратили в «говень», сбрасывая канализационные стоки прямо в море, без предварительной очистки.96
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