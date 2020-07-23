Убийцу Джорджа Флойда и его жену обвинили в уклонении от уплаты налогов (фото)

Бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Човина, которого будут судить за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшее протесты по всему миру, обвинили еще и в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает BBC, Дерек и его жена Келли задолжали государству по меньшей мере 38 тысяч долларов. В общей они занизили свой совместный доход на 464 тысяч долларов в период с 2014 по 2019 годы. В эту сумму входит заработок Човина в качестве охранника в ночном клубе.

Прокурор Пит Орпут заявил, что уклоняться от уплаты налогов — это все равно, что «залезать в карманы граждан Миннесоты». И что никто не может быть выше закона — в том числе полицейский и прокурор.

Джорджа Флойда арестовали 25 мая по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Човин придавил шею Флойда коленом к асфальту и, хотя тот жаловался, что не может дышать, продержал его в таком положении 46 секунд. Вскоре Флойд скончался от удушения.

Келли Човин, уроженка Лаоса, которая вышла замуж за Дерека в 2010 году, а в 2018 году одержала победу на конкурсе красоты «Миссис Миннесота». Шокированная произошедшим, она сразу же отреклась от мужа, заявив, что подает на развод и отказывается от его фамилии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дерек Човин впервые предстал перед судом 9 июня.



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